Doctor Strange 2: Benedict Cumberbatch vuole ancora Scott Derrickson alla regia

Squadra che vince non si cambia. Almeno questo sembra il pensiero della star Benedict Cumberbatch che si prepara a tornare a indossare i mistici panni di Stephen Strange nelle nuove pellicole Marvel in arrivo. Strange ricomparirà in Thor: Ragnarok e Avengers: Infinity War, ma in cantiere vi è anche l'ipotesi di un sequel di Doctor Strange. Se il progetto verrà confermato da Marvel, la star inglese caldeggia il ritorno di Scott Derrickson dietro la macchina da presa.

"Credo che anche Scott voglia tornare, è molto bravo nella fase di sviluppo di un progetto e ha uno stile visivo personale. Doctor Strange è stato un film difficile sotto tutti i punti di vista, molto più delle altre storie delle origini. Sono tutti difficili, ma stavolta è stato un viaggio davvero ardito. Scott ha dovuto montare e approvare le inquadrature con gli effetti speciali e contemporaneamente realizzare incredibili scene live scegliendo il punto giusto in cui piazzare la macchina da presa ogni giorno. Ha avuto una duplice responsabilità e i risultati sono sullo schermo. Doctor Strange spiega perché Scott sarebbe la scelta migliore per il sequel".

Per la gioia dei fan Scott Derrickson ha già dichiarato di avere un sacco di idee per una seconda avventura di Doctor Strange e si è reso disponibile per proseguire questa incredibile avventura, ma solo se Marvel vorrà.

