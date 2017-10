Decon: le riprese dell'horror di Max Landis inizieranno nel 2018

QC Entertainment e Good Universe produrranno il film Decon, un horror scritto da Max Landis, recentemente autore di Bright e della serie Dirk Gently's Holistic Detective Agency.

Il progetto racconterà la storia di un prodigio della medicina che durante una notte viene spinto sull'orlo della crisi mentale, fisica ed emotiva, dopo essere entrato a far parte di un gruppo di dottori di alto livello che si occupano delle malattie più rare, terribili e pericolose esistenti sulla Terra.

Le riprese inizieranno nei primi mesi del 2018.

La QC è reduce del successo di Scappa - Get Out, mentre la Good Universe di Man in the Dark.

