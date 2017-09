Gal Gadot possibile protagonista del film Deeper

Gal Gadot, la star di Wonder Woman, potrebbe recitare nel film Deeper, scritto da Max Landis e diretto dal regista Kornél Mundruczó.

Il lungometraggio racconta quello che accade quando un astronauta in disgrazia intraprende una missione per raggiungere una fossa oceanica, scoperta da poco, che si sostiene essere il punto più profondo sulla Terra. L'uomo affronta una serie di pericoli e si ritrova ben presto in una lotta fisica e psicologica contro delle forze misteriose.

Tra i produttori ci sarà, oltre Landis, anche David S. Goyer.

