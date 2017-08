Death Wish: nel primo trailer Bruce Willis è in cerca di vendetta

La MGM Pictures ha diffuso il primo trailer del thriller Death Wish, diretto dal regista Eli Roth.

La nuova versione del film del 1974, in italiano Il giustiziere della notte, avrà come protagonisti Bruce Willis, Vincent D'Onofrio, Elisabeth Shue, Camila Morrone, Dean Norris e Kimberly Elise.

Il protagonista è un chirurgo, il dottor Paul Kersey, che vede le conseguenze della violenza di Chicago solo quando arrivano le vittime al pronto soccorso. Quando sua moglie e sua figlia (Shue e Morrone) vengono brutalmente attaccate nella loro casa in periferia, Paul decide di vendicarsi e inizia a dare la caccia alla famiglia degli assalitori. La città inizia così a chiedersi se il vigilante è un angelo custode della città o porta solo la morte.

La sceneggiatura del thriller, in arrivo nei cinema il 22 novembre, è stata scritta da Joe Carnahan.

Ecco il trailer:

