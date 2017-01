Deadpool: Pierce Brosnan comparirà nel sequel?

Le foto pubblicate da Ryan Reynolds sui social potrebbero suggerire la possibilità di un importante ingaggio nel cast del sequel.

Reynolds ha condiviso alcune giocose immagini che lo vedono insieme a Pierce Brosnan e a Hugh Jackman e i fan si sono chiesti se la presenza di Brosnan indica la possibilità che sia stato affidato a lui il ruolo di Cable.

Nella foto i tre amici assumono la celebre posa delle tre scimmiette 'non vedo, non sento, non parlo'. La frase che accompagna l'immagine è la seguente "Wolvie. Bond. Wade" e Hugh Jackman ha aggiunto "#wolverinebonddeadpool. (sic)"

L'arrivo di Cable, prima amico e poi nemico di Wade Wilson, in Deadpool 2 è confermato da tempo per ora non abbiamo avuto nessuna conferma sul casting del personaggio. Per quanto riguarda la possibilità di rivedere Wolverine nel sequel, Hugh Jackman ha annunciato che Logan sarà il suo addio al personaggio: "Sono davvero orgoglioso del film. Non volevo lasciare la festa senza aver ballato. Adesso, però, credo di aver ballato troppo e mi sono divertito molto. E' stata un'avventura incredibile, ma ora sento che è giunto il momento di smettere. Comparire in un sequel di Deadpool? Sono esitante, perché il tempismo potrebbe non essere giusto. Sono arrivato alla fine, ma l'idea è comunque grandiosa".

