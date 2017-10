Deadpool 2: terminate le riprese, Ryan Reynolds annuncia un ironico titolo

Finalmente è finita la lavorazione di Deadpool 2. Dopo l'incredibile successo del primo capitolo, capace di incassare quasi 800 milioni di dollari, diventando il film vietato ai minori più ricco di sempre, la 20th Century Fox ha subito messo in cantiere il sequel con protagonista il folle e violento Wade Wilson (Ryan Reynolds). Dopo quattro mesi di riprese, lo sceneggiatore Rhett Reese ha confermato ufficialmente la fine lavorazione sui suoi canali social, dando così il via alla delicata fase di post-produzione, che però permetterà ai fan di avere del nuovo materiale - poster e teaser trailer - in breve tempo.

That's a wrap! Deadpool 2 is in the can! — Rhett Reese (@RhettReese) 14 ottobre 2017

Ryan Reynolds, in seguito, ha caricato su Instagram una bella foto sul set, e nella descrizione ha annunciato il suo spassoso titolo personale al sequel:

"Abbiamo finito DEADPOOL 2: CRONACHE DEL GHIACCIO E DEL FUOCO! Grazie al nostro capitano, Mr. David Leitch... le parole sono poche per riconoscere il tuo cuore e il tuo talento gigante. Amo Vancouver e la nostra crew vergognosamente professionale. Dagli assistenti di produzione (i primi ad arrivare e gli ultimi ad andarsene), agli scenografi che hanno riempito il film di Easter Eggs... Grazie. Mi manca stare sul set. Ed è per questo che continuerò a girare il film in mutande dal salotto ben arredato di Josh Brolin. #MassimoSforzo"

Deadpool 2, diretto da David Leitch, può contare sul ritorno di Reynolds nel ruolo dell'irriverente mercenario e, accanto a lui, ci saranno Josh Brolin in quello di Cable, Zazie Beetz con la parte di Domino e Jack Kesy che sarà il villain. Tra i ritorni sul set anche quelli di Leslie Uggams, Morena Baccarin, Brianna Hildebrand e Stefan Kapicic.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Deadpool 2: terminate le riprese, Ryan Reynolds...