Deadpool 2: Pierce Brosnan in trattative per il ruolo di Cable?

Cristiano Ogrisi

Deadpool sarà anche andato contro a molte regole dei film di supereroi, ma per quanto riguarda la scena dopo i titoli di coda, ha mantenuto le aspettative delle pellicole del Marvel Cinematic Universe.

Il nome di Cable risuona da quel momento e sarà introdotto ufficialmente in Deadpool 2. Ma chi interpreterà il ruolo tanto atteso? Dopo i rumour riguardo Stephen Lang, Kyle Chandler e Ron Perlman, ora il nome che ha preso piede è quello di Pierce Brosnan.

Il mese scorso, Hugh Jackman e Ryan Reynolds hanno postato una foto nella quale posano insieme all'attore irlandese scatenando voci secondo cui sarà proprio lui l'interprete di Cable. Nell'ultimo episodio di Meet the Movie Press, il giornalista Simon Thompson ha parlato con il regista del sequel David Leitch, congratulandosi per aver scelto l'ex 007 per il ruolo. Il regista ha risposto con "Ancora non lo abbiamo ingaggiato", lasciando intuire che forse c'è qualche fondo di verità nella notizia.

Deadpool 2 vedrà l'ingresso in scena di Cable e Domino, mentre pare che Deadpool 3 si legherà direttamente all'X-Force, o come precursore ufficiale o come progetto parallelo.

