Deadpool 2: la reazione di Ryan Reynolds al casting di Josh Brolin!

Dopo le numerose speculazioni susseguitosi sull'interprete di Cable nel sequel di Deadpool, sulla faccenda è stato messo un punto fermo. A interpretare il personaggio sarà Josh Brolin, già star del Marvel Universe nel ruolo del supervillain Thanos.

La scelta di affidare a Brolin due personaggi che appartengono allo stesso universo dei fumetti è piuttosto curiosa, perciò il collega Ryan Reynolds, interprete di Deadpool, ha ironizzato sulla questione in un tweet in cui, però, l'ha presa un po' alla larga. Nel tweet si fa infatti riferimento all'universo Fox, ma in senso un po' troppo esteso. Il commento è accompagnato da una foto in cui scorgiamo la faccia di Josh Brolin in un cappuccino, due tasselli del Domino e i nomi delle Golden Girls impressi su un tovagliolo.

The fuck, Fox! You can't play 2 characters in the same universe!! Josh Brolin was in Sicario and I was in Sabrina The Teenage Witch. pic.twitter.com/AQCRp1aWKg