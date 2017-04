Deadpool 2: Josh Brolin svela il suo Cable (e trolla Ryan Reynolds)

Dopo le numerose voci circolate sul possibile interprete di Cable nel sequel di Deadpool, è arrivata la notizia dell'ingaggio di Josh Brolin, già star del Marvel Universe nel ruolo del supervillain Thanos.

L'attore ha prontamente condiviso via social due foto che lo vedono impegnato nella preparazione del suo personaggio al trucco. L'occasione fa l'uomo ladro, così Brolin ha accompagnato la foto con una serie di hashtag, tra cui ne spicca uno non proprio amichevole rivolto al collega Ryan Reynolds (#ryanreyondsismybitch).

You know, just meditating. #deadpool2 #clostraphobiarocks #ryanreyondsismybitch #umguys Un post condiviso da Josh Brolin (@joshbrolin) in data: 18 Apr 2017 alle ore 12:53 PDT

Oh, you thought the other one was gnarly. Ha! #discipline #billcorso #nomoreeffincookies #citoratsuperhero #breathingisforpussies Un post condiviso da Josh Brolin (@joshbrolin) in data: 18 Apr 2017 alle ore 16:47 PDT

Riguardo alla duplice presenza di Josh Brolin nel mondo Marvel nel ruolo di Thanos in Avengers: Infinity War e in quello di Cable nel sequel Fox, il capo dei Marvel Studios Kevin Feige ha commentato: "Nei nostri contratti non ci sono vincoli nei ruoli che gli attori possono interpretare. Indiana Jones e Han Solo sono interpretati dalla stessa persona... non è mai stato un problema. E io credo che Thanos e Cable siano due personaggi molto diversi."

