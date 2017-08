Deadpool 2: incidente mortale durante le riprese del sequel

Una controfigura esperta in scene d'azione è rimasta uccisa durante le riprese di Deadpool 2 durante le riprese di una sequenza che la vedeva impegnata a guidare una moto nell'area di Jack Poole Plaza.

Le riprese sono attualmente in corso a Vancouver e la polizia della città ha confermato il tragico evento, annunciando che sono in corso delle indagini per capire le cause di quanto accaduto.

Un giornalista di CTV Vancouver, Ben Miljure, ha rivelato che era immediatamente intervenuta un'ambulanza sul luogo dell'incidente ma, dopo 45 minuti, si è allontanata senza accendere le sirene perché la donna era già deceduta.

Home News Deadpool 2: incidente mortale durante le riprese...