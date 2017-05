Deadpool 2: in arrivo tre nuovi personaggi della X-Force!

I fan sanno da tempo che in Deadpool 2 farà la sua comparsa l'X-Force team. Si prevede ampio spazio nel plot per i personaggi di Cable e Domino e al riguardo sono stati ingaggiati, rispettivamente, Josh Brolin e Zazie Beetz per dar vita ai due mutanti.

Adesso ComicBook anticipa l'arrivo di altri tre membri della X-Force: a quanto pare Fox prevede di collocare la presentazione del team nel finale del film e si ipotizza una gustosa scena post-credits in cui saranno introdotti Sunspot, Feral e Shatterstar. Naturalmente al momento non sono stati ancora ingaggiati gli interpreti per i tre personaggi, perciò si prevede un casting a breve.

I fan della saga degli X-Men ricorderanno che Sunspot è apparso già sul grande schermo. Il nome del mutante è Roberto DeCosta, le sue abilità gli permettono di assorbire energia solare e volare. Il vero nome di Shatterstar è Gaveedra Seven, lui è il figlio degli eroi mutanti Dazzler e Longshot. Shatterstar possiede un'immensa varietà di abilità sovrumane grazie alle sue ossa che gli permettono di essere più leggero. Il vero nome di Feral è Maria Callasantos, il suo aspetto e le sue movenze sono feline, infatti la mutante possiede artigli, zanne e l'agilità di un animale.

