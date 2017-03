Deadpool 2: ecco il primo teaser trailer ufficiale del film!

Dopo una versione bootleg apparsa online, è stato diffuso online il primo teaser trailer ufficiale di Deadpool 2, il secondo capitolo delle avventure cinematografiche del mercenario Wade Wilson interpretato da Ryan Reynolds.

Il video è stato mostrato al pubblico americano in occasione delle proiezioni di Logan - The Wolverine. La sequenza segue il protagonista assistere a una rapina, decidendo quindi di correre in una cabina telefonica per cambiarsi, in stile Superman - ma decisamente più sexy - arrivando però troppo tardi. Nel teaser appare anche Stan Lee.

Leggi anche: Excelsior! Alla ricerca dei camei di Stan Lee nei film e nelle serie Marvel

Reynolds, condividendo online il video, ha scherzato: "Wade e le altre ragazze di 4 amiche e un paio di jeans progettano una gita a Cabot Cove".

La regia di Deadpool 2 è di David Leitch e tra i dettagli confermati del progetto c'è la presenza nella trama di Cable.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Deadpool 2: ecco il primo teaser trailer...