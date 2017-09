Da The Martian a Revenant: su Amazon prendi 10 titoli Fox e paghi solo 45 euro

Altra vantaggiosa promozione Amazon su titoli Fox: fino all'8 ottobre, infatti, acquistano 10 titoli a scelta tra i quasi 500 DVD e i Blu-ray in promozione, si pagheranno al massimo 45 €. Per usufruire dello sconto, dopo aver scelto i titoli dal link Offerte Fox, bisogna inserire il codice 10X45WB, senza spazi all'inizio o alla fine, nella schermata di conferma dell'ordine prima di concludere l'acquisto.

Offerta Fox DVD e Blu-ray: 10 titoli a 45 € (Codice 10X45WB)

Fra i tantissimi prodotti in promozione da scegliere, anche titoli molto recenti di grande richiamo, come Sopravvissuto - The Martian, il premio Oscar Revenant - Redivivo e Deadpool, e altri blockbuster come Avatar e Prometheus, solo per citarne alcuni. La scelta è vasta ma occhio alla scadenza dell'8 ottobre.

