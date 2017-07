Creed II: Sylvester Stallone conferma la presenza di Ivan Drago!

Sylvester Stallone ha condiviso su Instagram una foto in cui si vedono alcune pagine della sceneggiatura di Creed II , il sequel di Creed - Nato per combattere, diretto da Ryan Coogler e con protagonista Michael B. Jordan. L'immagine conferma le supposizioni emerse da tempo: nella trama sarà presente anche Ivan Drago e probabilmente suo figlio.

Dolph Lundgren dovrebbe quindi riprendere il ruolo, tuttavia per ora non è stata ancora data la conferma ufficiale e non resta che attendere per scoprire nuovi dettagli.

Ecco l'immagine in cui Stallone spiega che 439 pagine scritte a mano diventano circa 120 pagine dello script:

JUST DONE .... if you are curious , around 439 handwritten pages translates into about a 120 page typed screenplay ...#writers cramp #rockybalboa #drago #adoniscreed #MGM Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone) in data: 21 Lug 2017 alle ore 16:07 PDT

