NEON ha diffuso il trailer del film Colossal, diretto da Nacho Vigalondo.

La protagonista è il premio Oscar Anne Hathaway nel ruolo di Gloria, una donna che perde il lavoro e viene lasciata dal fidanzato, venendo costretta ad abbandonare la propria vita a New York e ritornare nella città in cui è cresciuta.

Quando emergono le prime notizie di quanto sta accadendo in Sud Corea, Gloria si rende conto che stranamente è collegata alla creatura gigantesca che sta seminando distruzione e deve capire il motivo per cui la sua esistenza ha degli effetti simili sul destino del mondo.

Fanno parte del cast anche Dan Stevens, Jason Sudeikis, Tim Blake Nelson e Austin Stowell.

Il lungometraggio arriverà nelle sale americane il 7 aprile.

Ecco il trailer:

Home News Colossal: il trailer del film con Anne Hathaway