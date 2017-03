Colossal: un divertente poster del film mostra il legame tra i protagonisti

NEON ha diffuso un divertente poster inedito del film Colossal, diretto da Nacho Vigalondo con protagonista il premio Oscar Anne Hathaway nel ruolo di Gloria, una donna che perde il lavoro e viene lasciata dal fidanzato, venendo costretta ad abbandonare la propria vita a New York e ritornare nella città in cui è cresciuta.

Quando emergono le prime notizie di quanto sta accadendo in Sud Corea, Gloria si rende conto che stranamente è collegata alla creatura gigantesca che sta seminando distruzione e deve capire il motivo per cui la sua esistenza ha degli effetti simili sul destino del mondo.

La locandina evidenzia il legame tra la ragazza e il mostro:

Fanno parte del cast anche Dan Stevens, Jason Sudeikis, Tim Blake Nelson e Austin Stowell.

Il lungometraggio arriverà nelle sale americane il 7 aprile.

