Cinquanta sfumature di nero: una nuova featurette dedicata al film

La Universal Pictures ha diffuso una nuova featurette del film Cinquanta sfumature di nero, in arrivo a febbraio sugli schermi, il sequel tratto dai libri di E.L. James.

Il filmato svela qualche curiosità sulla realizzazione del lungometraggio che prosegue il racconto della storia d'amore tra Anastasia e il miliardario Christian Grey, personaggi interpretati da Dakota Johnson e Jamie Dornan.

Intrigued? Watch Jamie Dornan and Dakota Johnson give an inside look at #FiftyShadesDarker - in theaters February 10. pic.twitter.com/1PnZz4UbaI