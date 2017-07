Christopher Nolan vuole dirigere un film su James Bond!

Dopo l'uscita di scena di Sam Mendes, il nuovo capitolo della saga di James Bond è in cerca di un regista e sulla piazza ci sarebbe un candidato davvero eccezionale: Christopher Nolan. Di recente il cineasta ha dichiarato a Playboy che sarebbe molto interessato a dirigere un film sull'Agente Segreto britannico, ma che il personaggio necessita di essere reinventato.

"Vorrei girare un film su Bond. Ho parlato varie volte coi produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson. Adoro il personaggio, e sono sempre eccitato nel vedere cosa fanno con lui. Forse un giorno potrei pensarci io. Bisognerebbe reinventare il personaggio."

Dopo aver dichiarato di voler abbandonare il personaggio, a quanto pare Daniel Craig avrebbe cambiato idea e tornerà a calarsi nei panni dell'affascinante agente. Riguardo ai commenti negativi sul personaggio rilasciati in passato, Craig ha spiegato: "E' storia vecchia. L'ho detto il giorno dopo la fine delle riprese di 007 Spectre. Ero stato via da casa per un anno. Non ne potevo più. E' un lavoro divertente, mi piace."

