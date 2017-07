Christopher Nolan: "Ho amato Wonder Woman, ma con i supereroi ho chiuso"

Dopo aver diretto la trilogia de Il cavaliere oscuro, tra il 2005 e il 2012, l'idea del cinecomic ha trovato una sua evoluzione grazie a Christopher Nolan. Il regista e sceneggiatore ha in seguito prodotto Batman v Superman: Dawn of Justice, dopo il quale ha annunciato di uscire ufficialmente dal DC Extended Universe. In un'intervista con Yahoo Movies, Nolan ha parlato di Wonder Woman e del mondo dei supereroi al cinema:

"Ho visto Wonder Woman e l'ho amato. Guardo i cinecomic, mi piacciono da spettatore. Ho passato praticamente dieci anni della mia vita con uno dei personaggi più noti tra il pubblico. È stato un onore e un privilegio lavorarci, ma è arrivato il tempo di lasciare il progetto ad altre persone."

