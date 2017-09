Christian Bale: "Per il biopic su Dick Cheney sto mangiando tante torte"

Qualche settimana fa le foto di Christian Bale vistosamente ingrassato hanno fatto il giro del web. Già in passato l'attore ci ha abituato a incredibili trasformazioni perdendo peso e plasmando il proprio corpo fino a diventare un'altra persona. Adesso Bale, ospite a Toronto, ha raccontato la sua trasformazione fisica per interpretare il politico Dick Cheney nel biopic Backseat . La ricetta per ingrassare? "Sto mangiando un sacco di torte."

