Chris Pine e Michelle Williams potrebbero recitare in All the Old Knives

Chris Pine e Michelle Williams sembrano siano vicini ad accettare il ruolo dei protagonisti del film intitolato All the Old Knives.

Il progetto della Mark Gordon Company potrebbe essere diretto da James Marsh (La Teoria del Tutto), attualmente impegnato nelle negoziazioni con la produzione.

La sceneggiatura è stata firmata da Olen Steinhauer adattando l'omonimo romanzo.

La storia è ambientata in una città idilliaca chiamata Carmel-by-the-Sea, dove gli ex amanti Henry e Celia (una spia della CIA e una sua ex collega) si incontrano per cenare insieme e ricordare il passato.

I due parlano del disastroso dirottamento del volo 127 della Royal Jordanian, conclusosi con la morte di tutti i passeggeri. Il disastro viene considerato uno dei peggiori disastri della CIA e non è chiaro se Henry abbia accettato l'invito a cena per dare nuova linfa al loro legame o per scoprire la verità sulla cospirazione.

Uno dei due protagonisti, inoltre, potrebbe non sopravvivere alla cena.

