CHiPS: ecco la prima foto del reboot. Dax Shepard promette un nudo integrale

Svelata la prima foto ufficiale del reboot di CHiPs, serie poliziesca di culto negli anni '70 - '80. Il brillante Dax Shepard si è fatto carico di aggiornare le avventure degli agenti della stradale Poncherello e Baker in una versione rivista e corretta, decisamente per adulti.

Con la prima foto ufficiale, che vede in azione Shepard e il collega Michael Peña, arriva la notizia che il nuovo CHiPS avrà quasi certamente il rating R. La ragione? Il linguaggio sboccato, che nel film abbonderà, la presenza di scene di sesso e un nudo integrale dello stesso Shepard che interpreta l'agente Jon Baker. "Ci saranno molte donne nude. Ma ci sarò soprattutto io nudo, più di tutti gli altri. E poi ci saranno scene adulte, sesso e linguaggio scorretto" spiega Dax Shepard.

CHIPS, scritto e diretto dallo stesso attore, promette inoltre l'arrivo sul grande schermo di alcune delle più belle scene di inseguimenti in motocicletta perciò non mancherà certo lo spettacolo. Dax Shepard parla addirittura di un incrocio tra Bad Boys e Arma letale.

"Michael Pena interpreta Ponch, che è un po' diverso dal passato. Il nuovo Poncherello è un agente dell'FBI a cui viene chiesto di infiltrarsi nel CHP per identificare gli agenti corrotti. Io sono un ex autore di videogames in ritiro, il quale non sa fare altro che guidare la moto. Nel tentativo di salvare il mio matrimonio decido di cercarmi un lavoro, ma so solo guidare le moto e il padre di mia moglie è un poliziotto. Così accetto il lavoro senza grande entusiasmo, e questo è l'aspetto divertente del film. C'è un agente dell'FBI che non rispetta i CHP e un poliziotto a cui non importa niente del corpo in cui lavora.".

CHIPS arriverà al cinema il 24 marzo 2017.

