CHIPS: il trailer red band del remake mostra gli agenti in azione

La Warner Bros. Pictures ha un trailer red band di CHiPS, il film con protagonisti Dax Shepard e Michael Peña.

Il nuovo video mostra qualche dettaglio in più dei comportamenti dei due agenti quando entrano in azione, rivelando anche l'atmosfera del progetto cinematografico.

Nel lungometraggio, Jon Baker (Shepard) e Frank "Ponch" Poncherello (Peña) sono appena entrati a far parte della California Highway Patrol (CHP) di Los Angeles ma per ragioni molto diverse. Baker è un esperto motociclista che cerca di sistemare la propria vita e un matrimonio in crisi. Poncherello è uno spavaldo agente federale sotto copertura che sta investigando su un crimine da molti milioni di dollari che sembra essere stato effettuato da qualcuno che fa parte del CHP. L'inesperto novellino e l'indurito professionista vengono messi a lavorare insieme ma si scontrano più che andare d'accordo, quindi dare vita a una partnership è più complicato del previsto. Ma con l'abilità da motociclista di Baker e la conoscenza della strada di Ponch la situazione potrebbe funzionare... se non si faranno impazzire a vicenda durante il percorso.

Ecco il trailer red band:

Fanno parte del cast anche Rosa Salazar, Adam Brody, Kristen Bell e Vincent D'Onofrio.

Il film, diretto da Dax Shepard, arriverà nelle sale americane il 24 marzo.

