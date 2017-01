Chiamami col tuo nome: Armie Hammer in una clip del film di Luca Guadagnino

Dopo il debutto al Sundance, il Festival di Berlino attende l'arrivo di Chiamami col tuo nome, co-produzione franco-italiana diretta dal regista Luca Guadagnino che verrà presentata in Panorama.

L'adattamento del romanzo Call Me By Your Name scritto da André Aciman può contare su un cast composto da Armie Hammer, Michael Stuhlbarg e Timothée Chalamet. La sceneggiatura è co-firmata da James Ivory mentre sarà Sayombhu Mukdeeprom (Arabian Nights) a occuparsi della fotografia.

Leggi anche: La Top 10 degli amori gay al cinema degli ultimi 10 anni

Il libro è ambientato a metà degli anni Ottanta in una città del nord Italia non molto distante dal Lago di Garda. Elio, un diciassettenne sensibile e istruito, è l'unico figlio della famiglia italoamericana Perlman. Oliver è invece un accademico che arriva per aiutare il padre di Elio, un professore famoso specializzato in cultura greca, con il suo lavoro. Il ventiquattrenne è pieno di vita, spontaneo, affascinante e conquista chiunque lo conosca. L'incontro tra i due darà vita a un'estate indimenticabile. Di seguito la prima clip del film.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Chiamami col tuo nome: Armie Hammer in una clip...