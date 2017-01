Cesar 2017: Elle e Frantz guidano con 11 nomination

L'Academy of Cinema Arts and Sciences di Francia ha svelato le candidature ai César. A guidare la pattuglia dei candidati sono il thriller di Paul Verhoeven Elle e il period drama di François Ozon Frantz , che conquistano 11 nomination a testa. Segue Ma loute di Bruno Dumontcon 9 candidature.

A oscurare la 42° edizione degli Oscar francesi le polemiche esplose dopo l'annuncio della nomina di Roman Polanski a Presidente di questa edizione. In seguito alle proteste di molti e a una raccolta di firme a cui hanno partecipato più di 60.000 persone, Polanski ha deciso di rinunciare a partecipare alla serata di consegna dei Cesar.

Di seguito i candidati nelle categorie principali.

BEST FILM

Divines, dir: Benyamina Houda

Elle, dir: Paul Verhoeven

Frantz, dir: François Ozon

From The Land Of The Moon, dir: Nicole Garcia

In Bed With Victoria, dir: Justine Triet

Slack Bay, dir: Bruno Dumont

The Innocents, dir: Anne Fontaine

BEST DIRECTOR

Houda Benyamina for Divines

Paul Verhoeven for Elle

François Ozon for Frantz

Anne Fontaine for The Innocents

Xavier Dolan for It's Only The End Of The World

Bruno Dumont for Slack Bay

Nicole Garcia for From The Land Of The Moon

BEST ACTRESS

Isabelle Huppert for Elle

Sidse Babett Knudsen for 150 Milligrams

Virginie Efira for In Bed With Victoria

Marion Cotillard for From The Land Of The Moon

Marina Fois for Irréprochable

Soko for The Dancer

BEST ACTOR

Pierre Niney for Frantz

Gaspard Ulliel for It's Only The End Of The World

Fabrice Luchini for Slack Bay

Nicolas Duvauchelle for A Decent Man

Pierre Deladonchamps for Le Fils de Jean

Omar Sy for Chocolat

François Cluzet for Irreplaceable

BEST SUPPORTING ACTOR

Gabriel Arcand, Le Fils De Jean

Vincent Cassel, It's Only The End Of The World

Vincent Lacoste, Victoria

Laurent Lafitte, Elle

Melvil Poupaud, Victoria

James Thierrée, Chocolat

BEST SUPPORTING ACTRESS

Nathalie Baye, It's Only The End Of The World

Valeria Bruni Tedeschi, Ma Loute

Anne Consigny, Elle

Deborah Lukumuena, Divines