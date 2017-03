Cattivissimo Me 3: nel nuovo trailer (anche in italiano) incontriamo il fratello di Gru!

Illumination Entertainment e Universal Pictures hanno svelato il nuovo trailer ufficiale di Cattivissimo me 3, nuovo capitolo della storia del "malvagio" dal cuore d'oro Gru (Steve Carell).

Leggi anche: Sing: The Voice of Illumination

In questa nuova avventura faremo la conoscenza del gemello del protagonista, Dru (anche lui doppiato da Steve Carell). I due fratelli se la dovranno vedere con Balthazar Bratt (Trey Parker), ex star degli anni '80 che, dopo essere cresciuto, deve fare i conti con la cancellazione del suo show e detesta essere preso in giro. Per superare le delusioni lavorative, Bratt arriva a pianificare la conquista del potere assoluto sulla Terra.

Nel cast vocale del film ritroveremo Kristen Wiig nei panni di Lucy e Miranda Cosgrove in quelli di Margo.

Cattivissimo me 3 uscirà al cinema il 24 agosto 2017.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Cattivissimo Me 3: nel nuovo trailer (anche in...