Cate Blanchett e Jack Black protagonisti del film The House with a Clock In Its Walls!

L'attrice Cate Blanchett è in trattative per partecipare insieme a Jack Black ad un nuovo film prodotto dalla Amblin Entertainment, casa di produzione fondata da Steven Spielberg. Si tratta di The House with a Clock In Its Walls, adattamento di un popolare libro illustrato del 1973 scritto da John Bellairs con i disegni di Edward Gorey.

Il film racconterà la storia di una piccola orfana di dieci anni che all'improvviso scopre un passaggio segreto verso un mondo magico ed estremamente pericoloso. La pellicola sarà diretta da Eli Roth, mentre la sceneggiatura sarà firmata da Eric Kripke.

Di recente la Blanchett ha dichiarato di aver accettato il ruolo in Thor: Ragnarok per partecipare ad un progetto che possa emozionare i suoi figli e con The House With a Clock in Its Walls tenterà la stessa impresa! In questo periodo, invece, l'attrice di Blue Jasmine è impegnata sul set del nuovo film di Richard Linklater intitolato Where'd You Go, Bernadette e parteciperà ad Ocean's Eight, remake al femminile di Ocean's Eleven!

