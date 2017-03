Cars 3: nuovi dettagli sui personaggi di Kerry Washington e Nathan Fillion

Kerry Washington, Nathan Fillion e Lea DeLaria sono entrati a far parte del cast di doppiatori di Cars 3, l'atteso sequel della Disney-Pixar.

La star di Scandal darà la voce a Natalie Certain, un'esperta in statistiche che ha studiato molto ed è dotata dal punto di vista matematico. Certain entrerà nel mondo delle corse per analizzare le performance dei campioni, tuttavia potrebbe sottovalutare l'importanza della determinazione.

Sterling avrà invece la voce di Fillion e sarà il gestore del Rust-exe Racing Center-one, uno dei luoghi più specializzati dove poter allenarsi prima delle corse. Nonostante il suo atteggiamento rilassato e amichevole, Sterling sarà determinato a veder ripagati i propri investimenti. Lea avrà infine il ruolo di uno scuolabus chiamato Miss Fritter.

Ecco le immagini dei tre personaggi:

Cars 3 mostrerà quello che accade dopo che il protagonista Saetta McQueen subisce un incidente che lo allontana dal mondo delle corse. Per ritornare "in pista", Saetta avrà bisogno dell'aiuto di una giovane tecnica, Cruz Ramirez, animata da un proprio progetto di vittoria, di Hudson Hornet e dei suoi amici.

La regia del lungometraggio, in uscita nei cinema italiani il 14 settembre, è di Brian Fee e tra i produttori ci sarà anche Kevin Reher.

