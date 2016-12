Carrie Fisher: le foto più belle (e assurde) dal set di Star Wars

Quel famoso bikini dorato da schiava indossato sul set de Il ritorno dello Jedi Carrie Fisher non l'ha mai amato e ci ha sempre tenuto a precisarlo.

Nel 1983 l'attrice dichiarò a People che il bikini di Leia non era esattamente il costume di scena più comodo da indossare: "Controllavo che fosse tutto a posto e che non scivolasse fuori niente dopo ogni take. Era 'CUT. Come vanno? Le tette sono ancora al loro posto?" Successivamente aggiunse: "Sul set mi chiedevo spesso 'Chi me lo ha fatto fare? Devo stare qui con il lumacone dalla lingua lunga! Quasi nuda, che per me non è una scelta stilistica. Non è stata una mia scelta. Quando George Lucas mi ha mostrato il costume, ho pensato che stesse scherzando, poi mi sono innervosita. Dovevo stare seduta dritta perché non si potevano vedere pieghe, dovevo stare rigida."

Eppure anche le scelte più contestate hanno reso la prima trilogia di Guerre stellari una pietra miliare della cinematografia grazie anche all'iconica presenza della Fisher e dei colleghi Harrison Ford e Mark Hamill. Ricordiamo Carrie Fisher con una gallery di foto scattate sui set di Guerre stellari, Il ritorno dello jedi e L'impero colpisce ancora.

