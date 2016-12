Carrie Fisher, i tweet affettuosi dei colleghi dopo il malore

La notizia di quanto accaduto a Carrie Fisher mentre si trovava in volo con destinazione Los Angeles ha suscitato molte reazioni in tutto il mondo. Oltre ai fan, che hanno invaso i social media di messaggi per augurare una pronta guarigione alla star che ha avuto un infarto in viaggio, i colleghi dell'attrice hanno voluto condividere un messaggio rivolto a Carrie.

Mark Hamill, interprete di Luke nei film di Star Wars, ha dichiarato: "visto che il 2016 non poteva che peggiorare... mandiamo tutto il nostro amore a Carrie".

as if 2016 couldn't get any worse... sending all our love to @carrieffisher — Mark Hamill (@HamillHimself) December 23, 2016

Peter Mayhew, ovvero Chewbacca, ha scritto: "I nostri pensieri e le nostre preghiere alla nostra amica e alla principessa preferita da tutti".

Thoughts and prayers for our friend and everyone's favorite princess right now.. @carrieffisher — Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) December 23, 2016

Gwendoline Christie ha invece scritto: "Il mondo intero sta inviandoti così tanto amore. Ti mando la Forza più potente di tutti gli universi".

@carrieffisher The whole world is sending you so much love! Sending you the universes most powerful Force XXXXX — Gwendoline Christie (@lovegwendoline) December 23, 2016

Anche il mondo di Star Trek si è mobilitato per l'interprete di Leia: William Shatner ha chiesto a tutti suoi follower di rivolgere un pensiero affettuoso a Carrie.

I ask everyone to stop for a moment and send special thoughts to @carrieffisher. — William Shatner (@WilliamShatner) December 23, 2016

