Captain Marvel, Brie Larson: "il mio personaggio un ponte tra due mondi"

Con i tre film Marvel in uscita nel 2017, Captain Marvel sembra ancora lontano. Ma i fan sono in fibrillazione, visto che questo sarà il primo film Marvel che avrà come protagonista un'eroina. Black Widow (Scarlett Johansson), personaggio femminile di punta del pantheon di supereroi Marvel, per adesso ha dovuto sempre condividere la scena con un uomo. Ma a interpretare Capitan Marvel sarà il premio Oscar Brie Larson e con lei la musica potrebbe cambiare.

Parlando del film, l'attrice ha spiegato: "Non posso dire niente. Questa mi sembra una conversazione importante, ogni giorno ci sono persone che mi dicono via Twitter che è meglio che abbia i capelli più lunghi o lo scalpo o è meglio che indossi un elmetto o è meglio che non lo indossi, sembra di impazzire."

Mentre i fan scalpitano in attesa dell'arrivo dell'iconico personaggio al cinema, Brie Larson spiega cosa rappresenti per lei questo ruolo: "E' difficile spiegarlo a parole. Sono stata ragazzina anche io ed ero confusa sul significato dell'eroismo, su cosa avrei voluto fare da grande e su cosa fosse importante per me. Crescere è così complicato e cercare di diventare un simbolo, di rispondere alle domande che si pongono i ragazzi, è arduo. Pensando a tutto questo mi emoziono. Il mio personaggio è un ponte tra due mondi, tra la Terra e lo spazio, e tra questi due mondi si ritaglia un piccolo posto tutto suo, tutto questo mi commuove e mi ispira. Adesso sto leggendo i fumetti, questo mi basta."

Al momento non sappiamo ancora se vedremo Carol Danvers in Avengers: Infinity War. La risposta arriverà nei prossimi mesi. Il film sull'eroina, scritto da Nicole Perlman e Meg LeFauve (Inside Out), è atteso al cinema l'8 marzo 2019.

