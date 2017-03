Captain America: Chris Evans vuole continuare a interpretare Steve Rogers

Cristiano Ogrisi

Il contratto di Chris Evans ricoprirà solamente ancora due film della Marvel, ovvero Avengers: Infinity War e Avengers 4, ancora senza titolo ufficiale. La settimana scorsa l'attore ha affermato che smetterà di ricoprire il ruolo di Capitan America in base agli accordi già presi, ma in questi giorni la versione sembra essere in via di evoluzione:

"Non lo deciderò io. Il contratto è finito, ma non starò qui seduto a dire 'Basta!'. Hugh Jackman ha fatto 47 film dove interpretava Wolverine e, in qualche modo, sono sempre migliorati. Amo il personaggio e chi ci lavora sa cosa sta facendo. Fanno grandi film. Se non ci fosse della vera qualità, avrei un'opinione totalmente diversa, ma tutto ciò che fa la Marvel sembra d'oro. L'unico motivo per cui smetterò di interpretarlo sarà per la fine del contratto, se la Marvel deciderà di farne altri con me, io sono aperto all'ipotesi. Sembra di stare al liceo, non vedi l'ora di finirlo e poi arrivi all'ultimo giorno e pensi 'Non so se sono pronto ad andarmene'."

Chris Evans è amato dai fan della Marvel e fisicamente è perfetto per Capitan America, ma oggi è diventato un attore molto più dispendioso di un tempo e la Marvel potrebbe decidere di seguire i fumetti e trovare un nuovo uomo nei panni del supereroe, come per esempio Bucky Barnes (Sebastian Stan) o Sam Wilson (Anthony Mackie) ad esempio.

