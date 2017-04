Cannes 2017: Jessica Chastain tra i membri della giuria

L'attrice Jessica Chastain sarà uno dei membri della giuria della settantesima edizione del Festival di Cannes, in programma dal 17 al 28 maggio, che verrà guidata dal regista Pedro Almodóvar.

Il direttore Thierry Frémaux ha dichiarato in una recente intervista: "Per l'anniversario ci sono delle persone che fanno parte della storia del festival, o che sono state scoperte dal festival, e che vogliamo ci stiano accanto".

Per ora non sono stati rivelati altri nomi di chi deciderà il vincitore della Palma d'oro e degli altri premi ufficiali.

Jessica, nel 2011, è stata tra i protagonisti di The Tree of Life, vincitore della Palma d'oro, ed è poi tornata in più occasioni sulla Croisette.

