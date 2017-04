Cannes 2017: Abel Ferrara, Bruno Dumont e Leonardo Di Costanzo nella Quinzaine

Se il concorso di Cannes si dimostra particolarmente severo con i titoli italiani, costretti a rifugiarsi in Un Certain Regard, sezione in cui spiccano Fortunata, nuova regia di Sergio Castellitto con Jasmine Trinca, e il drammatico Dopo la guerra della giovane regista Annarita Zambrano, l'Italia è ben presente nella Quinzaine des Réalisateurs.

La 49° edizione della sezione indipendente e non competitiva di Cannes ha appena annunciato la selezione, composta da diciannove pellicole alle quale si aggiunge una selezione di cortometraggi.

Ad aprire la Quinzaine quest'anno sarà la commedia di Claire Denis Un beau soleil intérieur. Altro maestro del cinema francese, Bruno Dumont presenterà il sorprendente Jeanette, musical che racconta l'infanzia di Giovanna d'Arco. Presente anche Philippe Garrel con l'intimo L'Amant d'un jour.

L'Italia schiera L'intrusa di Leonardo di Costanzo, racconto ambientato nel mondo del volontariato, tra coloro che quotidianamente si trovano a contatto diretto col disagio e con quelle fasce della società spesso etichettate come cattive, e l'opera prima di Roberto De Paolis, Cuori puri, che racconta l'amore problematico tra due giovani, e A Ciambra di Jonas Carpignano, nipote del celebre regista Luciano Emmer.

Abel Ferrara sarà presente alla Quinzaine con il misterioso Alive in France, mentre l'amico Willem Dafoe è nel cast di The Florida Project, romanzo di formazione diretto da Sean Baker. In selezione anche Bushwick, racconto distopico ambientato a New York che vede nel cast Dave Bautista.

Ecco l'elenco dei lungometraggi:

Un Beau Soleil Interieur, di Claire Denis (Opening Night Film)

A Ciambra, di Jonas Carpignano

Bushwick, di Cary Murnion e Jonathan Milott

Patti Cakes, di Geremy Jasper (Closing Night Film)

Alive in France, di Abel Ferrara

L'amant d'un Jour, di Philippe Garrel

Cuori Puri, di Roberto De Paolis

The Florida Project, di Sean Baker

Frost, di Sharunas Bartas

I Am Not a Witch, di Rungano Nyoni

Jeannette: The Childhood of Joan of Arc, di Bruno Dumont

L'intrusa, di Leonardo Di Costanzo

La Defensa del Dragon, di Natalia Santa

Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak, di Mouly Surya

Mobile Homes, di Vladimir de Fontenay

Nothingwood, di Sonia Kronlund

Ôtez-moi d'un Doute, di Carine Tardieu

The Rider, di Chloé Zhao

West of the Jordan River (Field Diary Revisited), di Amos Gitai

