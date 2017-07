Cane mangia cane, clip in esclusiva del film con Nicolas Cage e Willem Dafoe

Patrizio Marino

Basato sull'omonimo romanzo di Edward Bunker, arriva nelle nostre sale il film Cane mangia cane. Diretto da Paul Schrader il film è la storia di tre uomini appena usciti dalla prigione che devono riadattarsi alla vita di tutti i giorni.

Troy, la mente del gruppo, vorrebbe un'esistenza semplice, ma non riesce a liberarsi del suo odio per la legge e a stare lontano dal crimine; Diesel, sul libro paga della mafia, ha perso ogni interesse per la sua casa di periferia e per sua moglie; Mad Dog, il cane sciolto del trio, è un folle sanguinario. Ai tre capita l'occasione per il crimine perfetto, un ultimo colpo che potrebbe sistemarli per il resto della vita. Quando però le cose non vanno come previsto e la situazione precipita, i tre criminali perdono il controllo e sono costretti alla fuga, facendo voto di evitare la prigione a ogni costo.

Nicolas Cage (Troy), Willem Dafoe (Mad Dog) e Christopher Matthew Cook (Diesel), sono i tre protagonisti del film. La sceneggiatura è stata firmata dallo stesso Schrader e da Matthew Wilder. "Ed Bunker è il mago del romanzo thriller sul crimine " ha dichiarato il regista "è uno degli autori che hanno definito il concetto di moderna letteratura crime. Cane mangia cane è Bunker al suo meglio".

Oggi. Movieplayer vi prepone in esclusiva una clip del film, che potrete vedere al cinema dal 13 luglio, distribuito da Altre Storie.

