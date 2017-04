Call of Duty si espanderà in un universo cinematografico?

Angelica Vianello

Gli Avengers hanno spianato la strada degli universi cinematografici: prima Marvel, poi DC, adesso... Call of Duty, si direbbe.

La Activision Blizzard Studios ha rivelato infatti di aver pianificato una serie di film tratti dai famosissimi videogiochi. "Lo stiamo progettando da anni", ha commentato il presidente Stacey Sher al quotidiano britannico The Guardian, "abbiamo messo su questa squadra di sceneggiatori per discutere della direzione da seguire. Ci sarà un film sullo stile di 'Black Ops', la storia dietro la storia. La serie di 'Modern Warfare' indaga cosa significhi combattere una guerra quando il mondo intero tiene gli occhi puntati su di te. E poi magari qualcosa che sarà più un ibrido, dove vedremo le operazioni private, sotto copertura, condotte mentre una di profilo pubblico è ancora in corso".

Il co-presidente Nick Van Dyk ha poi assicurato che i film avranno la stessa atmosfera di pura adrenalina e grande energia dei videogiochi, anche a livello estetico, ma non sarà una trasposizione letterale del materiale originale. "Sarà un adattamento più ampio, una prospettiva globale, un film grande e tentacolare come quelli della Marvel".

