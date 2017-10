Bumblebee: un altro popolare autobot potrebbe comparire nello spinoff!

Le riprese di Bumblebee, lo spinoff del franchise Transformers prodotto da Paramount Pictures e Hasbro, sono attualmente in corso. Nel frattempo arriva un'importante conferma del ritorno nel film di un Autobot molto popolare nel franchise.

Tempo fa il produttore Lorenzo di Bonaventura aveva messo le mani avanti spiegando che nello spinoff ci sarebbero stati pochissimi Transformers: "Ridurremo drasticamente il numero dei Transformers. Abbiamo ingaggiato il regista Travis Knight, che è un talento. Non puoi competere con Michael Bay, perderesti. E credo anche che il pubblico voglia qualcosa di diverso, che lo incuriosisca. Ci sarà una storia emotivamente coinvolgente, in termini di racconto e location. i ricorda un po' Iron Giant."

Ci attendiamo dunque un film più coinvolgente e meno fracassone, ma con un vecchio amico che tornerà a trovarci. Di chi si tratta? Ma naturalmente di Optimus Prime!

A confermare la notizia è Peter Cullen, doppiatore di Prime fin dai tempi della prima serie animata dei Transformers degli anni '80. Cullen ha confermato che tornerà come doppiatore in Bumblebee anche se non ha specificato di quale personaggio si occuperà. Scommettiamo che sarà proprio l'amico Optimus Prime?.

Bumblebee arriverà nei cinema il 21 dicembre 2018.

