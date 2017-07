Bumblebee: iniziate le riprese del film, John Cena nel cast

La Paramount Pictures ha annunciato l'inizio delle riprese in California di Bumblebee, il film prodotto in collaborazione con la Hasbro.

Il lungometraggio diretto da Travis Knight (Kubo e la spada magica) avrà come protagonisti Hailee Steinfeld, Pamela Adlon, John Cena, Stephen Schneider, Jorge Lendeborg Jr., Jason Drucker, Kenneth Choi, Ricardo Hoyos, Abby Quinn Jackman, Rachel Crow e Grace Dzienny.

Il lungometraggio arriverà nei cinema il 21 dicembre e sarà ambientato nel 1987 quando Bumblee trova rifugio in una discarica sulla spiaggia di una cittadina della California. Charlie, una ragazza che sta per compiere diciotto anni, lo scopre danneggiato e con i segni della battaglia. Quando la giovane gli ridà vita capisce immediatamente che non è un veicolo normale.

Tra i produttori ci saranno Michael Bay, Steven Spielberge Lorenzo di Bonaventura. La sceneggiatura è stata scritta da Christina Hodson.

Home News Bumblebee: iniziate le riprese del film, John...