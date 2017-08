Bumblebee: Hailee Steinfeld condivide la prima immagine dal set

L'attrice Hailee Steinfeld ha condiviso la prima immagine ufficiale che la ritrae sul set di Bumblebee, lo spinoff della saga dei Transformers.

Nel lungometraggio, in arrivo nei cinema il 21 dicembre e ambientato nel 1987, la giovane interpreta Charlie, una ragazza che sta per compiere diciotto anni e scopre Bumblebee danneggiato e con i segni della battaglia. Quando la giovane gli ridà vita capisce immediatamente che non è un veicolo normale.

Ecco lo scatto:

Il film diretto da Travis Knight (Kubo e la spada magica) avrà come protagonisti Pamela Adlon, John Cena, Stephen Schneider, Jorge Lendeborg Jr., Jason Drucker, Kenneth Choi, Ricardo Hoyos, Abby Quinn Jackman, Rachel Crow e Grace Dzienny.

Tra i produttori ci saranno Michael Bay, Steven Spielberg e Lorenzo di Bonaventura. La sceneggiatura è stata scritta da Christina Hodson.

