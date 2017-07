Bryce Dallas Howard debutterà alla regia con Sorta Like a Rock Star

Bryce Dallas Howard debutterà alla regia con l'adattamento del romanzo Sorta Like a Rock Star, scritto da Matthew Quick (Il lato positivo - Silver Linings Playbook).

La protagonista della storia è la giovane Amber Appleton che vive in un autobus da quando il fidanzato della madre le ha scacciate di casa. La giovane, insieme alla mamma alcolizzata e al suo fedele cane Bobby Big Boy (soprannominto Thrice B) si sono quindi trasferite a bordo dell'Hello Yellow, lo scuolabus guidato dalla madre. Amber, con il suo ottimismo, cerca di migliorare la vita di chi le sta intorno, tra cui una madre single affetta da autismo, Padre Chee e The Korean Divas for Christ, un ottantenne, un gruppo di emarginati che amano i videogiochi, e un veterano che scrive e poesie. Una tragedia metterà però a rischio l'ottimismo che la contraddistingue da sempre.

La sceneggiatura sarà firmata da Ol Parker, già autore di Marigold Hotel.

