Bright: una foto svela l'incredibile look dell'elfo Edgar Ramirez!

Sono in corso le riprese di Bright, fantasy poliziesco diretto dal regista David Ayer sotto l'egida di Netflix.

La nuova foto trapelata dal set non passa inosservata visto che svela l'incredibile look di Edgar Ramirez nei panni di un affascinante elfo di nome Kandomere che lavora presso la divisione magica dell'FBI.

Warning: do NOT take a large sip of coffee just before looking at this photo of Edgar Ramirez playing an elf in BRIGHT. pic.twitter.com/fpOCXHTBsW