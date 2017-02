Bright: il teaser trailer con Will Smith e Joel Edgerton in versione originale e italiana

Netflix ha lanciato il primo teaser trailer di Bright, pellicola originale Netflix interpretata dalle star Will Smith e Joel Edgerton. Il teaser è disponibile in versione originale e italiana. Il film sarà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo da dicembre 2017.

Ambientato in un presente alternativo in cui umani, orchi, elfi e fate convivono fin dalla notte dei tempi, Bright è un film d'azione che stravolge i canoni del genere. Durante un pattugliamento notturno di routine, due poliziotti di estrazione molto diversa, Ward (Will Smith) e Jakoby (Joel Edgerton), incontrano una forza oscura che cambierà il loro futuro e il mondo in cui vivono.

Leggi anche: Netflix: Da Beasts of No Nation a Amanda Knox, un primo bilancio sui film originali della piattaforma

Bright è firmato dal regista David Ayer. Fanno parte del cast anche Noomi Rapace, Edgar Ramirez e Lucy Fry.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Bright: il teaser trailer con Will Smith e Joel...