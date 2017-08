Brad Pitt e Angelina Jolie non hanno cambiato idea sul divorzio

Nelle ultime ore si era diffusa online la notizia che Brad Pitt e Angelina Jolie avrebbero deciso di non procedere con il divorzio annunciato qualche mese fa.

Il sito GossipCop, dopo aver contattato i portavoce delle due star e alcune persone in contatto con loro, ha però smentito l'indiscrezione, rivelando che si sta proseguendo, seppur lentamente, con le questioni legali.

Alla base della notizia, rivelatasi falsa, c'erano le dichiarazioni compiute dai due attori nelle recenti interviste rilasciate a diversi magazine, in cui entrambi hanno parlato dei cambiamenti avvenuti nelle loro vite dopo la decisione di allontanarsi.

La situazione, come è stato rivelato, è migliorata rispetto al passato ma Angelina e Brad non hanno cambiato idea, come ha sottolineato una fonte vicina alla coppia: "Non stanno riconsiderando nulla. Almeno lui non ha cambiato idea".

