Box Office USA: The War - Il Pianeta delle Scimmie debutta in vetta con 56,5 milioni

L'hit 20th Century Fox The War - Il pianeta delle scimmie debutta in testa alla classifica degli incassi americani con 56,5 milioni. La pellicola di Matt Reeves, forte di un'ottima ricezione da parte della critica, segna una media di 14.048 dollari per sala in 4.022 sale. Il film non supera gli incassi di Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie, che aveva aperto con ben 72,6 milioni nel 2014, ma batte di poco il primo L'alba del pianeta delle scimmie che nel 2011 incassò 54,8 milioni. A livello internazionale la pellicola raccoglie 46 milioni arrivando a un totale di 102,5 milioni a fronte di un budget di 150 milioni.

Leggi anche: The War - Il pianeta delle scimmie: Ape-calypse Now

Dopo un primo weekend stratosferico la pellicola targata Marvel Studios e Sony Pictures Spider-Man: Homecoming perde la prima posizione, ma il secondo weekend segna comunque un incasso di 45,2 milioni, facendo arrivare il totale di incassi nordamericani a 208,3 milioni. A livello internazionale il nuovo Spider-Man raccoglie ben 72,3 milioni da 20.800 schermi in 63 mercati, per un totale di 469,4 milioni. E mancano ancora le uscite in paesi come Belgio, Spagna, Giappone e Cina.

Terza posizione per l'hit animato Universal Pictures e Illumination Entertainment Cattivissimo me 3. L'esilarante pellicola incassa altri 19 milioni che lo portano a un totale di 188 milioni. A fronte di circa 80 milioni di budget, Cattivissimo me 3 ha incassato 431,4 milioni negli USA e 619,4 globali.

Leggi anche: Cattivissimo Me 3: un'avventura formato famiglia (allargata)

Segue in quarta posizione Baby Driver - Il genio della fuga di Edgar Wright. La pellicola, un action automobilistico molto personale, continua a infiammare il pubblico americano e raccoglie altri 8,7 milioni che lo portano a un totale di 73 milioni. Baby Driver racconta la storia di Baby (Ansel Elgort) è un autista che lavora al soldo di vari rapinatori di banche. Il soprannome gli viene dal suo volto giovane. Un giorno, dopo una rapina andata male, Baby finisce nei guai ed è costretto a darsi alla fuga per sfuggire ai numerosi nemici che lo vogliono morto.

Al quinto posto troviamo The Big Sick - Il matrimonio si può evitare... l'amore no. Dopo una release limitata, la commedia interpretata da Zoe Kazan, Kumail Nanjiani, Holly Hunter e Ray Romano incassa altri 7,6 milioni che la portano a un totale di 16 milioni in un mese e alla quinta posizione in classifica.

Box office week-end

Vai alla classifica completa

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Box Office USA: The War - Il Pianeta delle...