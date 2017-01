Box Office USA: Rogue One e Il diritto di contare si contendono la vetta

Testa a testa tra Rogue One: A Star Wars Story e Il diritto di contare nel weekend dell'Epifania. Alla quarta settimana in testa alla classifica degli incassi, Rogue One ha incassato poco meno di 22 milioni, mentre la pellicola al femminile targata 20th Century Fox apre con 21,8 milioni. Vicinissima, quindi, alla rivale.

In Nord America a oggi Rogue One ha incassato 477,3 milioni diventando il secondo incasso dopo Alla ricerca di Dory (486 milioni). Se si sommano gli incassi globali, lo spinoff di Star Wars ha raggiunto quota 914,4 milioni superando Batman v Superman: Dawn of Justice e Pets - Vita da animali e diventando il quinto incasso del 2016 a livello globale.

Buon esordio per Il diritto di contare, pellicola diretta da Ted Melfi e interpretata da Octavia Spencer, Taraji P. Henson, Janelle Monae e Kevin Costner che racconta quanto accaduto a Katherine Johnson, brillante matematica afro-americana che, insieme alle sue colleghe Dorothy Vaughn e Mary Jackson, lavorò a una delle più grandiosi missioni statunitensi. La donna ha infatti collaborato a lanciare in orbita l'astronauta John Glenn e a farlo ritornare in modo sicuro sulla Terra. Il film, uscito in 2.471 sale, ha ottenuto una media per sala di 8.822 dollari.

Perde una posizione la pellicola animata targata Illumination Entertainment e Universal Pictures Sing. Il film, che racconta l'avventura di un koala impresario alle prese con un concorso canoro, incassa altri 19 milioni e arriva a un totale di 214 milioni.

L'action fantasy seriale Underworld - Blood Wars debutta in quarta posizione incassando 13.100.000 milioni. Bottino magro per la pellicola interpretata da Kate Beckinsale che a livello globale, finora, ha incassato 45 milioni.

Gode della febbre da Golden Globes il musical La La Land che, dopo sette settimane di permanenza in classifica, risale dal settimo al quinto posto con un incasso di 10 milioni che lo portano a un totale di 51.656.587 milioni.

