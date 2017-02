Box office USA: Lego Batman in testa seguito da Cinquanta Sfumature di Nero

Valerio Di G.

Conquista il weekend statunitense la new entry Lego Batman - Il film di Chris McKay, l'atteso sequel del film di successo del 2014. Il film Lego dedicato al Cavaliere Oscuro alla sua prima settimana arriva a fare 55,635,000 dollari con la media per sala di 13609 dollari! Un ottimo risultato che segna l'esordio più forte di questi primi mesi del 2017. Il precedente The Lego Movie tuttavia incassò all'uscita 69,050,279 dollari!

Segue al secondo posto il bollente Cinquanta sfumature di nero con 46,797,825 dollari. Il film firmato da James Foley vede tornare Dakota Johnson e Jamie Dornan nel nuovo capitolo della serie trasgressiva iniziata con Cinquanta sfumature di grigio nel 2015. Al terzo post troviamo l'atteso sequel action con Keanu Reeves, John Wick 2 - Capitolo 2, che arriva a quota 30,015,000 dollari doppiando così il risultato del primo John Wick.

Cade dal podio rispetto la scorsa settimana pur mantenendo risultati notevoli, Split. Il film di M. Night Shyamalan è una storia contorta e psicologica che grazie ad un'intensa interpretazione di James McAvoy continua ad affascinare il pubblico statunitense incassando questo weekend 9,321,110 dollari. Perde quota, ma si mantiene sorprendemente tra i primi cinque al boxoffice, il candidato all'oscar Il diritto di contare che arriva questa settimana a 8,000,000 dollari per un totale complessivo di ben 131,452,250 dollari!

