Box Office USA: La Bella e la Bestia raggiunge i 690 milioni globali, Power Rangers apre con 40 milioni

Prosegue la folle cavalcata de La Bella e la Bestia. La fiaba Disney live action incassa altri 88,3 milioni in patria a cui si aggiungono i 119 incassati negli altri paesi, arrivando a una cifra totale di 690,3 milioni (317 negli USA e 373,3 all'estero). Al momento il film si conferma il primo incasso del 2017 in America e la quarta pellicola consecutiva Disney capace di superare i 600 milioni di incasso dopo Doctor Strange, Oceania e Rogue One: A Star Wars Story.

In seconda posizione fa il suo debutto Power Rangers. La pellicola targata Lionsgate centra una solida apertura incassando 40,5 milioni da 3.693 sale, con una media per sala di 10.967 dollari. A livello internazionale il film raccoglie 18,7 milioni da 62 mercati. Costato 100 milioni, Power Rangers vede nel cast Dacre Montgomery, RJ Cyler, Elizabeth Banks, Bryan Cranston e Bill Hader.

Perde una posizione il monster movie Warner Bros./Legendary Kong: Skull Island. La pellicola interpretata da Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson e dal premio Oscar Brie Larson incassa altri 14,4 milioni e si piazza al terzo posto. In totale il film ha raggiunto quota 133,5 milioni.

Debutto modesto per il fantascientifico Life - Non oltrepassare il limite. L'avventuroso film con Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson e Ryan Reynolds incassa 12,6 milioni da 3.146 sale, con una media per sala di 4.000 dollari.

Slitta in quinta posizione l'inossidabile Logan - The Wolverine che però continua a macinare incassi. La pellicola di James Mangold raccoglie altri 10 milioni che lo portano a un totale di oltre 200 milioni.

