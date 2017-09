Box Office USA: Kingsman 2, debutto da 100 milioni nel mondo

Dopo due settimane di regno incontrastato di It, 20th Century Fox scalza Warner dalla vetta degli incassi americani con l'arrivo di Kingsman: Il cerchio d'oro. Il sequel spy firmato da Matthew Vaughn debutta incassando 39 milioni in 4.003 sale, con una media per sala di 9.743 dollari, facendo meglio del precedente Kingsman: Secret Service che nel febbraio 2015, al debutto, incassò 36,2 milioni. In totale Kingsman: Il cerchio d'oro ha già incassato 100,2 milioni in tutti i paesi in cui è uscito e il 63% di questo incasso viene proprio dall'estero. Il film, che torna a raccontare le avventure dei Kingsman e della loro controparte americana, vede nel cast Taron Egerton, Colin Firth, Channing Tatum, Jeff Bridges, Halle Berry e Pedro Pascal.

Leggi anche: Kingsman - Il cerchio d'oro: un sequel esplosivo e ad alto tasso alcolico

It perde la prima posizione, ma non si ferma la sua corsa agli incassi. La pellicola ispirata al capolavoro di Stephen King guadagna altri 40 milioni che la portano a un totale di 266,3 milioni negli USA. Nel resto del mondo il film ha incassato 211,7 milioni veleggiando verso i 479 milioni totali. Il sequel del film sarebbe già in lavorazione, con Gary Dauberman impegnato nella stesura dello script.

Al terzo posto debutta la pellicola Warner Bros. Pictures Lego Ninjago - Il film, che segna un incasso di 21,2 milioni da 4.047 sale, con una media per sala di 5.250 dollari. Netta flessione rispetto ai primi due capitoli della saga Lego: nel febbraio 2014 The Lego Movie debuttò con 69 milioni, mentre tre anni dopo Lego Batman - Il film incassò 53 milioni.

Il thriller CBS Films e Lionsgate American Assassin perde due posizioni e scivola al quarto posto. La pellicola interpretata da Dylan O'Brien e Michael Keaton incassa altri 6,25 milioni per un totale di 26,2 milioni. La storia prende il via quando il veterano Stan Hurley, agente della CIA la cui esistenza è conosciuta da poche persone, riceve il compito di istruire Mitch Rapp (O'Brien), un agente devastato dalla perdita della sua fidanzata, morta durante un attacco terroristico. I due devono poi affrontare una missione insieme ad un collega turco con lo scopo di fermare un misterioso agente che potrebbe causare l'inizio della Terza Guerra Mondiale lavorando in Medio Oriente.

Al quinto posto scende la rom-com targata Open Road Films 40 sono i nuovi 20, interpretata da Reese Witherspoon. Il film scritto e diretto da Hallie Meyers-Shyer, che incassa altri 3,3 milioni arrivando a un totale di 22,3 milioni totali, a fronte di un budget di 12 milioni.

Box office week-end

Vai alla classifica completa

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Box Office USA: Kingsman 2, debutto da 100...