Box Office USA: il cartoon Baby Boss schizza in testa e scalza La Bella e la Bestia

Il nuovo cartoon DreamWorks Animation Baby Boss supera le aspettative aprendo in prima posizione negli USA. Il film ha incassato 49 milioni da 3.773 sale, segnando una media per sala di 12.987 dollari. Baby Boss, diretto da Tom McGrath, annovera un cast vocale composto da Alec Baldwin, Steve Buscemi, Jimmy Kimmel, Lisa Kudrow e Tobey Maguire. Protagonista è un neonato dalla parlantina sciolta che ha un fratellino di sette anni, gelosissimo di lui. Per conquistare l'affetto dei genitori, il settenne si imbarca in una missione segreta guidata dal capo della Puppy Co., che minaccia di distruggere l'equilibrio dell'amore familiare nel mondo. Così i due fratelli dovranno ritrovare l'affetto e l'affiatamento per bloccare il piano criminale, salvare i loro genitori, restaurare l'ordine nel mondo e dimostrare che l'amore è una forza infinita.

Perde una posizione l'hit milionario La Bella e la Bestia. La fiaba Disney live action prosegue a infrangere record di incassi e raccoglie altri 48 milioni che la portano, in patria, a un totale di 395 milioni e a oltre 876 milioni totali.

Ghost in the Shell, l'atteso adattamento live action targato Paramount, delude le aspettative debuttando al terzo posto con un incasso di soli 19 milioni raccolti in 3.440 sale, e una media per sala di 5.523 dollari. A livello internazionale la pellicola cyber interpretata da Scarlett Johansson incassa 40,1 milioni raccolti in 50 mercati. Il film, costato 110 milioni, per ora ne ha incassati in tutto 59,1 milioni.

Power Rangers perde due posizioni e scivola al quarto posto. La pellicola targata Lionsgate raccoglie altri 14,5 milioni arrivando a un totale di 65 milioni. Costato 100 milioni, Power Rangers vede nel cast Dacre Montgomery, RJ Cyler, Elizabeth Banks, Bryan Cranston e Bill Hader.

In quinta posizione troviamo il monster movie Warner Bros./Legendary Kong: Skull Island. Il film con Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson e dal premio Oscar Brie Larson incassa altri 8 milioni che la portano a un totale di 147 milioni.

