Box Office USA: Dunkirk di Christopher Nolan svetta con 50,5 milioni

Dunkirk, war movie di Christopher Nolan, rispetta le aspettative della vigilia e apre al primo posto nella classifica degli incassi americani con 50,5 milioni raccolti in 3.720 sale, con una media per sala di 13.575 dollari. Il film ha, inoltre, incassato altri 55,4 milioni dai 10.775 schermi sparsi in 46 paesi, arrivando a un totale complessivo di 105,9 milioni. Dunkirk ha aperto al primo posto in Inghilterra, Francia, Russia, Spagna, Corea e Australia.

Dalla guerra al disimpegno. La commedia Universal Girls Trip apre al secondo posto raccogliendo ben 30,4 milioni di dollari. Il film diretto da Malcolm Lee è già un successo. Costato solo 19 milioni, ha segnato una media per sala di 11.722 dollari raccolti in 2.591 sale. Il lungometraggio racconta la storia di quattro amiche che decidono di compiere un viaggio con destinazione New Orleans, dove si svolge l'Essence Music Festival, durante il quale danno spazio al proprio lato più selvaggio e alimentano con nuova forza il legame che le unisce.

Alla terza settimana di permanenza in classifica Spider-Man: Homecoming perde un'altra posizione e si attesta al terzo posto incassando 22 milioni. Il film, negli USA, è arrivato a un totale di quasi 252 milioni. Nel mondo il comic movie Sony/Marvel ha incassato 571,7 milioni e deve ancora uscite in Spagna, Giappone e Cina.

Discesa rapida per il blockbuster 20th Century Fox The War - Il pianeta delle scimmie che scivola dal primo al quarto posto. Il nuovo capitolo della saga firmato da Matt Reeves raccoglie altri 20,4 milioni arrivando a un totale di 97,8 milioni.

Debutto fiacco per il fantascientifico Valerian e la città dei mille pianeti di Luc Besson. Il film, interpretato dalle star Dane DeHaan e Cara Delevingne, è la pellicola più costosa della storia del cinema francese, ma per il momento raccoglie solo 17 milioni da 3.553 sale, con una media per sala di 4.790 dollari Costato 150 milioni, Valerian e la città dei mille pianeti attende ora la prova degli altri mercati.

